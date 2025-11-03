WONEY (WONEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +0.69% Árváltozás (1D) +22.06% Árváltozás (7D) +40.02%

WONEY (WONEY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WONEY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WONEY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WONEY változása a következő volt: +0.69% az elmúlt órában, +22.06% az elmúlt 24 órában, és +40.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WONEY (WONEY) piaci információk

Piaci érték $ 18.65K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.65K Forgalomban lévő készlet 871.71M Teljes tokenszám 871,710,019.254017

A(z) WONEY jelenlegi piaci plafonja $ 18.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WONEY keringésben lévő tokenszáma 871.71M, és a teljes tokenszám 871710019.254017. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.65K.