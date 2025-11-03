Womo (WM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.297437 $ 0.297437 $ 0.297437 24h alacsony $ 0.312543 $ 0.312543 $ 0.312543 24h magas 24h alacsony $ 0.297437$ 0.297437 $ 0.297437 24h magas $ 0.312543$ 0.312543 $ 0.312543 Minden idők csúcspontja $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.76% Árváltozás (1D) -3.09% Árváltozás (7D) -18.51% Árváltozás (7D) -18.51%

Womo (WM) valós idejű ár: $0.297437. Az elmúlt 24 órában, a(z)WM legalacsonyabb ára $ 0.297437, legmagasabb ára pedig $ 0.312543 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WM valaha volt legmagasabb ára $ 0.694689, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WM változása a következő volt: -0.76% az elmúlt órában, -3.09% az elmúlt 24 órában, és -18.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Womo (WM) piaci információk

Piaci érték $ 297.46K$ 297.46K $ 297.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 297.46K$ 297.46K $ 297.46K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

A(z) Womo jelenlegi piaci plafonja $ 297.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WM keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000077.480174482. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 297.46K.