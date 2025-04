Mi a(z) Wolf Game Wool (WOOL)

The utility and governance token of Wolf Game, WOOL is the ecosystem’s precious resource. Use it to map the future of the game, breed your animals, and cultivate other resources.

