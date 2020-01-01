Woke Chain (GOWOKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Woke Chain (GOWOKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Woke Chain (GOWOKE) tokennel kapcsolatos információk Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Hivatalos webhely: https://wokechain.fun/ Vásárolj most GOWOKE tokent!

Woke Chain (GOWOKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Woke Chain (GOWOKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 83.63K $ 83.63K $ 83.63K Teljes tokenszám: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 83.63K $ 83.63K $ 83.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001015 $ 0.0001015 $ 0.0001015 További tudnivalók a(z) Woke Chain (GOWOKE) áráról

Woke Chain (GOWOKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Woke Chain (GOWOKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOWOKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOWOKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOWOKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOWOKE token élő árfolyamát!

GOWOKE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOWOKE kapcsán? GOWOKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOWOKE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!