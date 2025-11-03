Woffle (WOF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.16% Árváltozás (1D) -1.92% Árváltozás (7D) -31.90% Árváltozás (7D) -31.90%

Woffle (WOF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WOF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WOF valaha volt legmagasabb ára $ 0.00244579, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WOF változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -1.92% az elmúlt 24 órában, és -31.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Woffle (WOF) piaci információk

Piaci érték $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

A(z) Woffle jelenlegi piaci plafonja $ 68.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WOF keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999951975.480105. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.63K.