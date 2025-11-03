WLF TOKEN (WLF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00128864 $ 0.00128864 $ 0.00128864 24h alacsony $ 0.00136548 $ 0.00136548 $ 0.00136548 24h magas 24h alacsony $ 0.00128864$ 0.00128864 $ 0.00128864 24h magas $ 0.00136548$ 0.00136548 $ 0.00136548 Minden idők csúcspontja $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -1.08% Árváltozás (7D) -29.00% Árváltozás (7D) -29.00%

WLF TOKEN (WLF) valós idejű ár: $0.00133481. Az elmúlt 24 órában, a(z)WLF legalacsonyabb ára $ 0.00128864, legmagasabb ára pedig $ 0.00136548 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WLF valaha volt legmagasabb ára $ 0.0021434, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WLF változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -1.08% az elmúlt 24 órában, és -29.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WLF TOKEN (WLF) piaci információk

Piaci érték $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.70M$ 26.70M $ 26.70M Forgalomban lévő készlet 2.80B 2.80B 2.80B Teljes tokenszám 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

A(z) WLF TOKEN jelenlegi piaci plafonja $ 3.74M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WLF keringésben lévő tokenszáma 2.80B, és a teljes tokenszám 20000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.70M.