A(z) élő WLF TOKEN ár ma 0.00133481 USD. Kövesd nyomon a(z) WLF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WLF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

WLF TOKEN Logó

WLF TOKEN Ár (WLF)

Nem listázott

$0.00133481
-1.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
WLF TOKEN (WLF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:00:18 (UTC+8)

WLF TOKEN (WLF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00128864
24h alacsony
$ 0.00136548
24h magas

$ 0.00128864
$ 0.00136548
$ 0.0021434
$ 0
+0.06%

-1.08%

-29.00%

-29.00%

WLF TOKEN (WLF) valós idejű ár: $0.00133481. Az elmúlt 24 órában, a(z)WLF legalacsonyabb ára $ 0.00128864, legmagasabb ára pedig $ 0.00136548 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WLF valaha volt legmagasabb ára $ 0.0021434, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WLF változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -1.08% az elmúlt 24 órában, és -29.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WLF TOKEN (WLF) piaci információk

$ 3.74M
--
$ 26.70M
2.80B
20,000,000,000.0
A(z) WLF TOKEN jelenlegi piaci plafonja $ 3.74M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WLF keringésben lévő tokenszáma 2.80B, és a teljes tokenszám 20000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.70M.

WLF TOKEN (WLF) árelőzmények USD

A(z) WLF TOKENUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WLF TOKEN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003955944.
A(z) WLF TOKEN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0025123438.
A(z) WLF TOKEN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.08%
30 nap$ -0.0003955944-29.63%
60 nap$ +0.0025123438+188.22%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WLF TOKEN (WLF) Erőforrás

Hivatalos webhely

WLF TOKEN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WLF TOKEN (WLF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WLF TOKEN (WLF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WLF TOKEN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WLF TOKEN árelőrejelzését most!

WLF helyi valutákra

WLF TOKEN (WLF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WLF TOKEN (WLF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WLF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WLF TOKEN (WLF)

Mennyit ér ma a(z) WLF TOKEN (WLF)?
A(z) élő WLF ár a(z) USD esetében 0.00133481 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WLF ára a(z) USD esetében?
A(z) WLF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00133481. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WLF TOKEN piaci plafonja?
A(z) WLF piaci plafonja $ 3.74M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WLF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WLF keringésben lévő tokenszáma 2.80B USD.
Mi volt a(z) WLF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WLF mindenkori legmagasabb ára 0.0021434 USD.
Mi volt a(z) WLF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WLF mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WLF kereskedési volumene?
A(z) WLF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WLF ára emelkedni fog idén?
A(z) WLF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WLF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:00:18 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

