Wistaverse (WISTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wistaverse (WISTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wistaverse (WISTA) tokennel kapcsolatos információk Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions. Hivatalos webhely: https://www.wistaverse.com/ Fehér könyv: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf Vásárolj most WISTA tokent!

Wistaverse (WISTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wistaverse (WISTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K Teljes tokenszám: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.93K $ 26.93K $ 26.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.091306 $ 0.091306 $ 0.091306 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0006412 $ 0.0006412 $ 0.0006412 További tudnivalók a(z) Wistaverse (WISTA) áráról

Wistaverse (WISTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wistaverse (WISTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WISTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WISTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WISTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WISTA token élő árfolyamát!

WISTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WISTA kapcsán? WISTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WISTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

