Winter Arc (WINTER) tokenomikai adatai
Winter Arc (WINTER) tokennel kapcsolatos információk
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.
Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.
Its not just a coin. Its a movement
We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves
We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.
Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
Winter Arc (WINTER) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Winter Arc (WINTER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Winter Arc (WINTER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Winter Arc (WINTER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó WINTER tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező WINTER token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) WINTER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WINTER token élő árfolyamát!
WINTER árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WINTER kapcsán? WINTER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.