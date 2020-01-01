Winter Arc (WINTER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Winter Arc (WINTER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Winter Arc (WINTER) tokennel kapcsolatos információk

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.

Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.

Its not just a coin. Its a movement

We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves

We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.

Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

https://winterarcsol.com/

Winter Arc (WINTER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Winter Arc (WINTER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 845.80K
Teljes tokenszám:
$ 972.42M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 972.42M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 845.80K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.02920174
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0008697
Winter Arc (WINTER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Winter Arc (WINTER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WINTER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WINTER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WINTER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WINTER token élő árfolyamát!

WINTER árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WINTER kapcsán? WINTER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

