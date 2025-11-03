TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Wiki Agent ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WIKI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WIKI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wiki Agent ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WIKI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WIKI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WIKI

WIKI árinformációk

Mi a(z) WIKI

WIKI fehér könyv

WIKI hivatalos webhely

WIKI tokenomikai adatai

WIKI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wiki Agent Logó

Wiki Agent Ár (WIKI)

Nem listázott

1 WIKI-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wiki Agent (WIKI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:43 (UTC+8)

Wiki Agent (WIKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.73%

+1.73%

Wiki Agent (WIKI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WIKI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WIKI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WIKI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wiki Agent (WIKI) piaci információk

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Wiki Agent jelenlegi piaci plafonja $ 9.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WIKI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.12K.

Wiki Agent (WIKI) árelőzmények USD

A(z) Wiki AgentUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Wiki Agent USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wiki Agent USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wiki Agent USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-5.70%
60 nap$ 0-8.09%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wiki Agent (WIKI)

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wiki Agent (WIKI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Wiki Agent árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wiki Agent (WIKI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wiki Agent (WIKI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wiki Agent rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wiki Agent árelőrejelzését most!

WIKI helyi valutákra

Wiki Agent (WIKI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wiki Agent (WIKI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WIKI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wiki Agent (WIKI)

Mennyit ér ma a(z) Wiki Agent (WIKI)?
A(z) élő WIKI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WIKI ára a(z) USD esetében?
A(z) WIKI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wiki Agent piaci plafonja?
A(z) WIKI piaci plafonja $ 9.12K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WIKI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WIKI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) WIKI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WIKI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) WIKI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WIKI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WIKI kereskedési volumene?
A(z) WIKI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WIKI ára emelkedni fog idén?
A(z) WIKI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WIKI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:43 (UTC+8)

Wiki Agent (WIKI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,449.25
$107,449.25$107,449.25

-2.41%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.18
$3,715.18$3,715.18

-3.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.59
$175.59$175.59

-4.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0226
$1.0226$1.0226

-18.96%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.18
$3,715.18$3,715.18

-3.58%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,449.25
$107,449.25$107,449.25

-2.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.59
$175.59$175.59

-4.45%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4097
$2.4097$2.4097

-3.60%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0226
$1.0226$1.0226

-18.96%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06630
$0.06630$0.06630

+563.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0255
$0.0255$0.0255

-91.17%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05554
$0.05554$0.05554

+0.57%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06630
$0.06630$0.06630

+563.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003476
$0.0003476$0.0003476

+73.80%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000213
$0.000000213$0.000000213

+77.50%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000920
$0.000000000920$0.000000000920

+111.49%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006189
$0.00006189$0.00006189

+69.05%