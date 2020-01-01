WigoSwap (WIGO) tokenomikai adatai
WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.
WigoSwap (WIGO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WigoSwap (WIGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
WigoSwap (WIGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) WigoSwap (WIGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIGO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező WIGO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) WIGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIGO token élő árfolyamát!
WIGO árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WIGO kapcsán? WIGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.