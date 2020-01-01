Wigl (WIGL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wigl (WIGL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wigl (WIGL) tokennel kapcsolatos információk Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Hivatalos webhely: https://wigl.fr/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1GrVJ9kBigCg5NS4HBdFbYjH1uaMEI5qe/view Vásárolj most WIGL tokent!

Wigl (WIGL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wigl (WIGL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Teljes tokenszám: $ 253.09M $ 253.09M $ 253.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M Minden idők csúcspontja: $ 0.116832 $ 0.116832 $ 0.116832 Minden idők mélypontja: $ 0.058411 $ 0.058411 $ 0.058411 Jelenlegi ár: $ 0.083563 $ 0.083563 $ 0.083563 További tudnivalók a(z) Wigl (WIGL) áráról

Wigl (WIGL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wigl (WIGL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIGL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WIGL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WIGL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIGL token élő árfolyamát!

WIGL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WIGL kapcsán? WIGL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WIGL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

