WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WickedBet Casino (WIK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WickedBet Casino (WIK) tokennel kapcsolatos információk Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Hivatalos webhely: https://www.wickedbet.com Fehér könyv: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

WickedBet Casino (WIK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WickedBet Casino (WIK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 128.78K $ 128.78K $ 128.78K Teljes tokenszám: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Keringésben lévő tokenszám: $ 34.90M $ 34.90M $ 34.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 256.23K $ 256.23K $ 256.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 Minden idők mélypontja: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Jelenlegi ár: $ 0.00368961 $ 0.00368961 $ 0.00368961 További tudnivalók a(z) WickedBet Casino (WIK) áráról

WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WIK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WIK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIK token élő árfolyamát!

