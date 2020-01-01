WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatai

WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WickedBet Casino (WIK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
WickedBet Casino (WIK) tokennel kapcsolatos információk

Welcome to WickedBet!

The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform.

We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies.

Why $WIK?

Holding $WIK:

  • Benefit from the deflationary system that rises with platform usage.

Staking $WIK:

  • Benefit from our profit sharing models.

Using $WIK:

  • Discounts on our platform.
  • Early Access to our currently USDT based Casino.
  • A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.
  • Higher level access within our affiliate system.
  • Scaling rewards via our daily log in faucet system.

Hivatalos webhely:
https://www.wickedbet.com
Fehér könyv:
https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

WickedBet Casino (WIK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WickedBet Casino (WIK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 128.78K
$ 128.78K
Teljes tokenszám:
$ 69.45M
$ 69.45M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 34.90M
$ 34.90M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 256.23K
$ 256.23K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.211205
$ 0.211205
Minden idők mélypontja:
$ 0.00307217
$ 0.00307217
Jelenlegi ár:
$ 0.00368961
$ 0.00368961

WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) WickedBet Casino (WIK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WIK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WIK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIK token élő árfolyamát!

WIK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WIK kapcsán? WIK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

