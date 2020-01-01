Wicked (WICKED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wicked (WICKED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wicked (WICKED) tokennel kapcsolatos információk This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT Hivatalos webhely: https://www.wickedoneth.com/ Vásárolj most WICKED tokent!

Wicked (WICKED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wicked (WICKED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 142.05K $ 142.05K $ 142.05K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 142.05K $ 142.05K $ 142.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00447666 $ 0.00447666 $ 0.00447666 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001421 $ 0.0001421 $ 0.0001421 További tudnivalók a(z) Wicked (WICKED) áráról

Wicked (WICKED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wicked (WICKED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WICKED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WICKED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WICKED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WICKED token élő árfolyamát!

