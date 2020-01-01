White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) White Mountain Ermine (ERMINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

White Mountain Ermine (ERMINE) tokennel kapcsolatos információk White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty. Hivatalos webhely: https://erminesol.com/ Vásárolj most ERMINE tokent!

White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) White Mountain Ermine (ERMINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.76K $ 9.76K $ 9.76K Teljes tokenszám: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.76K $ 9.76K $ 9.76K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) White Mountain Ermine (ERMINE) áráról

White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ERMINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ERMINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ERMINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ERMINE token élő árfolyamát!

ERMINE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ERMINE kapcsán? ERMINE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ERMINE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

