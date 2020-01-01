White Coffee Cat (WCC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) White Coffee Cat (WCC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

White Coffee Cat (WCC) tokennel kapcsolatos információk Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow. Hivatalos webhely: https://whitecoffeecat.lol/ Vásárolj most WCC tokent!

White Coffee Cat (WCC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) White Coffee Cat (WCC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.07K $ 32.07K $ 32.07K Teljes tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.07K $ 32.07K $ 32.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.00769675 $ 0.00769675 $ 0.00769675 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) White Coffee Cat (WCC) áráról

White Coffee Cat (WCC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) White Coffee Cat (WCC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WCC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WCC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WCC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WCC token élő árfolyamát!

WCC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WCC kapcsán? WCC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WCC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

