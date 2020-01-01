Whispy (WHISPY) tokenomikai adatai
The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.
Whispy (WHISPY) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Whispy (WHISPY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Whispy (WHISPY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Whispy (WHISPY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó WHISPY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező WHISPY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) WHISPY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WHISPY token élő árfolyamát!
