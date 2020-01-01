whinecoin (WHINECOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) whinecoin (WHINECOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

whinecoin (WHINECOIN) tokennel kapcsolatos információk $WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal. Hivatalos webhely: https://whine-coin.com/ Fehér könyv: https://whine-coin.com/whitepaper

whinecoin (WHINECOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) whinecoin (WHINECOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.87K $ 47.87K $ 47.87K Teljes tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.87K $ 47.87K $ 47.87K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) whinecoin (WHINECOIN) áráról

whinecoin (WHINECOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) whinecoin (WHINECOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WHINECOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WHINECOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WHINECOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WHINECOIN token élő árfolyamát!

WHINECOIN árelőrejelzése

