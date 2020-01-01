When he still (WHENHE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) When he still (WHENHE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

When he still (WHENHE) tokennel kapcsolatos információk The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Hivatalos webhely: https://whenhestill.com/ Vásárolj most WHENHE tokent!

When he still (WHENHE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) When he still (WHENHE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.60K Teljes tokenszám: $ 999.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00109695 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

When he still (WHENHE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) When he still (WHENHE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WHENHE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WHENHE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WHENHE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WHENHE token élő árfolyamát!

WHENHE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WHENHE kapcsán? WHENHE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WHENHE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

