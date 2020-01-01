WhatTheFreg (WTF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WhatTheFreg (WTF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WhatTheFreg (WTF) tokennel kapcsolatos információk I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain. Hivatalos webhely: https://whatthefreg.wtf/ Fehér könyv: https://whatthefreg.wtf/ Vásárolj most WTF tokent!

WhatTheFreg (WTF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WhatTheFreg (WTF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.00286979 $ 0.00286979 $ 0.00286979 Minden idők mélypontja: $ 0.00102204 $ 0.00102204 $ 0.00102204 Jelenlegi ár: $ 0.00192397 $ 0.00192397 $ 0.00192397 További tudnivalók a(z) WhatTheFreg (WTF) áráról

WhatTheFreg (WTF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WhatTheFreg (WTF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WTF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WTF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WTF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WTF token élő árfolyamát!

WTF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WTF kapcsán? WTF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WTF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!