Whatever Ape (WAPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Whatever Ape (WAPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Whatever Ape (WAPE) tokennel kapcsolatos információk Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Hivatalos webhely: https://whateverape.xyz/ Vásárolj most WAPE tokent!

Whatever Ape (WAPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Whatever Ape (WAPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.94K $ 16.94K $ 16.94K Teljes tokenszám: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.94K $ 16.94K $ 16.94K Minden idők csúcspontja: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 Minden idők mélypontja: $ 0.00000892 $ 0.00000892 $ 0.00000892 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Whatever Ape (WAPE) áráról

Whatever Ape (WAPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Whatever Ape (WAPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAPE token élő árfolyamát!

WAPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAPE kapcsán? WAPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

