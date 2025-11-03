TőzsdeDEX+
A(z) élő WhaleAI ár ma 0.168829 USD. Kövesd nyomon a(z) WHAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WHAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WHAI

WHAI árinformációk

Mi a(z) WHAI

WHAI hivatalos webhely

WHAI tokenomikai adatai

WHAI árelőrejelzés

WhaleAI Logó

WhaleAI Ár (WHAI)

Nem listázott

1 WHAI-USD élő ár:

$0.168542
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
WhaleAI (WHAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:59:50 (UTC+8)

WhaleAI (WHAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.16768
24h alacsony
$ 0.178474
24h magas

$ 0.16768
$ 0.178474
$ 0.532364
$ 0.068646
+0.23%

-4.43%

-7.56%

-7.56%

WhaleAI (WHAI) valós idejű ár: $0.168829. Az elmúlt 24 órában, a(z)WHAI legalacsonyabb ára $ 0.16768, legmagasabb ára pedig $ 0.178474 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WHAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.532364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.068646 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WHAI változása a következő volt: +0.23% az elmúlt órában, -4.43% az elmúlt 24 órában, és -7.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WhaleAI (WHAI) piaci információk

$ 168.54K
--
$ 168.54K
1.00M
1,000,000.0
A(z) WhaleAI jelenlegi piaci plafonja $ 168.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WHAI keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 168.54K.

WhaleAI (WHAI) árelőzmények USD

A(z) WhaleAIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0078319180550646.
A(z) WhaleAI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0505682023.
A(z) WhaleAI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0797985969.
A(z) WhaleAI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0078319180550646-4.43%
30 nap$ -0.0505682023-29.95%
60 nap$ -0.0797985969-47.26%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WhaleAI (WHAI)

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WhaleAI (WHAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

WhaleAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WhaleAI (WHAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WhaleAI (WHAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WhaleAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WhaleAI árelőrejelzését most!

WHAI helyi valutákra

WhaleAI (WHAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WhaleAI (WHAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WHAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WhaleAI (WHAI)

Mennyit ér ma a(z) WhaleAI (WHAI)?
A(z) élő WHAI ár a(z) USD esetében 0.168829 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WHAI ára a(z) USD esetében?
A(z) WHAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.168829. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WhaleAI piaci plafonja?
A(z) WHAI piaci plafonja $ 168.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WHAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WHAI keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) WHAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WHAI mindenkori legmagasabb ára 0.532364 USD.
Mi volt a(z) WHAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WHAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.068646 USD.
Mekkora a(z) WHAI kereskedési volumene?
A(z) WHAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WHAI ára emelkedni fog idén?
A(z) WHAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WHAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:59:50 (UTC+8)

WhaleAI (WHAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

