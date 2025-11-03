WhaleAI (WHAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.16768 $ 0.16768 $ 0.16768 24h alacsony $ 0.178474 $ 0.178474 $ 0.178474 24h magas 24h alacsony $ 0.16768$ 0.16768 $ 0.16768 24h magas $ 0.178474$ 0.178474 $ 0.178474 Minden idők csúcspontja $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Legalacsonyabb ár $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Árváltozás (1H) +0.23% Árváltozás (1D) -4.43% Árváltozás (7D) -7.56% Árváltozás (7D) -7.56%

WhaleAI (WHAI) valós idejű ár: $0.168829. Az elmúlt 24 órában, a(z)WHAI legalacsonyabb ára $ 0.16768, legmagasabb ára pedig $ 0.178474 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WHAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.532364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.068646 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WHAI változása a következő volt: +0.23% az elmúlt órában, -4.43% az elmúlt 24 órában, és -7.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WhaleAI (WHAI) piaci információk

Piaci érték $ 168.54K$ 168.54K $ 168.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 168.54K$ 168.54K $ 168.54K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) WhaleAI jelenlegi piaci plafonja $ 168.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WHAI keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 168.54K.