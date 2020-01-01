Whale Ecosystem (WHALE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Whale Ecosystem (WHALE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Whale Ecosystem (WHALE) tokennel kapcsolatos információk The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Hivatalos webhely: https://sonicwhale.ai

Whale Ecosystem (WHALE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Whale Ecosystem (WHALE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 386.55K $ 386.55K $ 386.55K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 386.55K $ 386.55K $ 386.55K Minden idők csúcspontja: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 Minden idők mélypontja: $ 0.01153005 $ 0.01153005 $ 0.01153005 Jelenlegi ár: $ 0.0183754 $ 0.0183754 $ 0.0183754 További tudnivalók a(z) Whale Ecosystem (WHALE) áráról

Whale Ecosystem (WHALE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Whale Ecosystem (WHALE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WHALE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WHALE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WHALE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WHALE token élő árfolyamát!

WHALE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WHALE kapcsán? WHALE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

