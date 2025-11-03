TőzsdeDEX+
A(z) élő Weth Hedz ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HEDZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HEDZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Weth Hedz ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HEDZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HEDZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HEDZ

HEDZ árinformációk

Mi a(z) HEDZ

HEDZ hivatalos webhely

HEDZ tokenomikai adatai

HEDZ árelőrejelzés

Weth Hedz Ár (HEDZ)

Nem listázott

1 HEDZ-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Weth Hedz (HEDZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:27 (UTC+8)

Weth Hedz (HEDZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.17%

+5.17%

Weth Hedz (HEDZ) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEDZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEDZ valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEDZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +5.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Weth Hedz (HEDZ) piaci információk

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Weth Hedz jelenlegi piaci plafonja $ 9.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEDZ keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.67K.

Weth Hedz (HEDZ) árelőzmények USD

A(z) Weth HedzUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Weth Hedz USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Weth Hedz USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Weth Hedz USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-8.68%
60 nap$ 0-23.80%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Weth Hedz (HEDZ)

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

Weth Hedz (HEDZ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Weth Hedz árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Weth Hedz (HEDZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Weth Hedz (HEDZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Weth Hedz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Weth Hedz árelőrejelzését most!

HEDZ helyi valutákra

Weth Hedz (HEDZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Weth Hedz (HEDZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HEDZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Weth Hedz (HEDZ)

Mennyit ér ma a(z) Weth Hedz (HEDZ)?
A(z) élő HEDZ ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HEDZ ára a(z) USD esetében?
A(z) HEDZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Weth Hedz piaci plafonja?
A(z) HEDZ piaci plafonja $ 9.67K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HEDZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HEDZ keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) HEDZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HEDZ mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) HEDZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HEDZ mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HEDZ kereskedési volumene?
A(z) HEDZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HEDZ ára emelkedni fog idén?
A(z) HEDZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HEDZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:27 (UTC+8)

Weth Hedz (HEDZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

