Weth Hedz Ár (HEDZ)
--
--
+5.17%
+5.17%
Weth Hedz (HEDZ) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEDZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEDZ valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEDZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +5.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Weth Hedz jelenlegi piaci plafonja $ 9.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEDZ keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.67K.
A(z) Weth HedzUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Weth Hedz USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Weth Hedz USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Weth Hedz USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|--
|30 nap
|$ 0
|-8.68%
|60 nap
|$ 0
|-23.80%
|90 nap
|$ 0
|--
WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
Mennyit fog érni a(z) Weth Hedz (HEDZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Weth Hedz (HEDZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Weth Hedz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Weth Hedz árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Weth Hedz (HEDZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HEDZ token kapcsán!
