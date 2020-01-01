WePower (WPR) tokenomikai adatai

WePower (WPR) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WePower (WPR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
WePower (WPR) tokennel kapcsolatos információk

WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe.

Hivatalos webhely:
http://wepower.network
Fehér könyv:
https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view

WePower (WPR) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WePower (WPR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 69.07K
$ 69.07K$ 69.07K
Teljes tokenszám:
$ 745.25M
$ 745.25M$ 745.25M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 608.82M
$ 608.82M$ 608.82M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 84.54K
$ 84.54K$ 84.54K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.219374
$ 0.219374$ 0.219374
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00011344
$ 0.00011344$ 0.00011344

WePower (WPR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) WePower (WPR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WPR tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WPR token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WPR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WPR token élő árfolyamát!

WPR árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WPR kapcsán? WPR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.