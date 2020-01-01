WePower (WPR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WePower (WPR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WePower (WPR) tokennel kapcsolatos információk WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe. Hivatalos webhely: http://wepower.network Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view Vásárolj most WPR tokent!

WePower (WPR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WePower (WPR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 69.07K $ 69.07K $ 69.07K Teljes tokenszám: $ 745.25M $ 745.25M $ 745.25M Keringésben lévő tokenszám: $ 608.82M $ 608.82M $ 608.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 84.54K $ 84.54K $ 84.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.219374 $ 0.219374 $ 0.219374 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011344 $ 0.00011344 $ 0.00011344 További tudnivalók a(z) WePower (WPR) áráról

WePower (WPR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WePower (WPR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WPR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WPR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WPR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WPR token élő árfolyamát!

WPR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WPR kapcsán? WPR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WPR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

