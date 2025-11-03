TőzsdeDEX+
A(z) élő weldr ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WLDR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WLDR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WLDR

WLDR árinformációk

Mi a(z) WLDR

WLDR hivatalos webhely

WLDR tokenomikai adatai

WLDR árelőrejelzés

weldr Logó

weldr Ár (WLDR)

Nem listázott

1 WLDR-USD élő ár:

--
----
+15.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
weldr (WLDR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:11 (UTC+8)

weldr (WLDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+15.04%

+10.30%

+10.30%

weldr (WLDR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WLDR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WLDR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WLDR változása a következő volt: +0.27% az elmúlt órában, +15.04% az elmúlt 24 órában, és +10.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

weldr (WLDR) piaci információk

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

--
----

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A(z) weldr jelenlegi piaci plafonja $ 16.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WLDR keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 99999999999.99998. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.69K.

weldr (WLDR) árelőzmények USD

A(z) weldrUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) weldr USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) weldr USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) weldr USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+15.04%
30 nap$ 0-11.04%
60 nap$ 0-66.51%
90 nap$ 0--

Mi a(z) weldr (WLDR)

@weldrbot is a telegram bot that allows communities to raid posts on the base app and farcaster

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

weldr (WLDR) Erőforrás

Hivatalos webhely

weldr árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) weldr (WLDR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) weldr (WLDR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) weldr rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) weldr árelőrejelzését most!

WLDR helyi valutákra

weldr (WLDR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) weldr (WLDR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WLDR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: weldr (WLDR)

Mennyit ér ma a(z) weldr (WLDR)?
A(z) élő WLDR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WLDR ára a(z) USD esetében?
A(z) WLDR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) weldr piaci plafonja?
A(z) WLDR piaci plafonja $ 16.69K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WLDR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WLDR keringésben lévő tokenszáma 100.00B USD.
Mi volt a(z) WLDR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WLDR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) WLDR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WLDR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WLDR kereskedési volumene?
A(z) WLDR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WLDR ára emelkedni fog idén?
A(z) WLDR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WLDR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:11 (UTC+8)

weldr (WLDR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

