Weird Medieval Memes (WMM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Weird Medieval Memes (WMM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Weird Medieval Memes (WMM) tokennel kapcsolatos információk Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Hivatalos webhely: https://www.medievalmemes.ai Vásárolj most WMM tokent!

Weird Medieval Memes (WMM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Weird Medieval Memes (WMM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 220.51K $ 220.51K $ 220.51K Teljes tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 220.51K $ 220.51K $ 220.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00022054 $ 0.00022054 $ 0.00022054 További tudnivalók a(z) Weird Medieval Memes (WMM) áráról

Weird Medieval Memes (WMM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Weird Medieval Memes (WMM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WMM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WMM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WMM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WMM token élő árfolyamát!

WMM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WMM kapcsán? WMM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WMM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

