WECO (WECO) árinformáció (USD)

WECO (WECO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WECO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WECO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WECO változása a következő volt: +1.55% az elmúlt órában, -10.38% az elmúlt 24 órában, és -5.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WECO (WECO) piaci információk

Piaci érték $ 88.65K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 88.65K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) WECO jelenlegi piaci plafonja $ 88.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WECO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 88.65K.