Websync (WEBS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Legalacsonyabb ár $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Websync (WEBS) valós idejű ár: $0.00960146. Az elmúlt 24 órában, a(z)WEBS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WEBS valaha volt legmagasabb ára $ 1.49, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00901109 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WEBS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Websync (WEBS) piaci információk

Piaci érték $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Forgalomban lévő készlet 878.51K 878.51K 878.51K Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Websync jelenlegi piaci plafonja $ 8.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WEBS keringésben lévő tokenszáma 878.51K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.60K.