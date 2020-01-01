Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatai

Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Web3 Whales (W3W) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Web3 Whales (W3W) tokennel kapcsolatos információk

Hivatalos webhely:
https://www.web3whales.app
Fehér könyv:
https://web3whales.gitbook.io/whitepaper

Web3 Whales (W3W) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Web3 Whales (W3W) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.06M
$ 1.06M
Teljes tokenszám:
$ 94.39M
$ 94.39M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 93.58M
$ 93.58M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.07M
$ 1.07M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.087176
$ 0.087176
Minden idők mélypontja:
$ 0.00563945
$ 0.00563945
Jelenlegi ár:
$ 0.01129056
$ 0.01129056

Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó W3W tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező W3W token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) W3W tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) W3W token élő árfolyamát!

W3W árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) W3W kapcsán? W3W-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.