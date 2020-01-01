Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Web3 Whales (W3W) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Web3 Whales (W3W) tokennel kapcsolatos információk What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Hivatalos webhely: https://www.web3whales.app Fehér könyv: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Vásárolj most W3W tokent!

Web3 Whales (W3W) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Web3 Whales (W3W) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Teljes tokenszám: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Keringésben lévő tokenszám: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Minden idők mélypontja: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Jelenlegi ár: $ 0.01129056 $ 0.01129056 $ 0.01129056 További tudnivalók a(z) Web3 Whales (W3W) áráról

Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Web3 Whales (W3W) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó W3W tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező W3W token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) W3W tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) W3W token élő árfolyamát!

W3W árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) W3W kapcsán? W3W-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) W3W tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

