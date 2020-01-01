We Love Pussy (PUSSY) tokenomikai adatai
A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky.
For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine.
For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality.
Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) We Love Pussy (PUSSY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
We Love Pussy (PUSSY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) We Love Pussy (PUSSY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUSSY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PUSSY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PUSSY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUSSY token élő árfolyamát!
