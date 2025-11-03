TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő WaterMinder ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WMDR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WMDR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WMDR

WMDR árinformációk

Mi a(z) WMDR

WMDR hivatalos webhely

WMDR tokenomikai adatai

WMDR árelőrejelzés

WaterMinder Logó

WaterMinder Ár (WMDR)

Nem listázott

1 WMDR-USD élő ár:

$0.00032317
$0.00032317
-6.80%1D
USD
WaterMinder (WMDR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:53 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00259935
$ 0.00259935

$ 0
$ 0

-1.13%

-7.43%

-8.46%

-8.46%

WaterMinder (WMDR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WMDR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WMDR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00259935, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WMDR változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, -7.43% az elmúlt 24 órában, és -8.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WaterMinder (WMDR) piaci információk

$ 323.19K
$ 323.19K

--
--

$ 323.19K
$ 323.19K

999.96M
999.96M

999,957,246.31832
999,957,246.31832

A(z) WaterMinder jelenlegi piaci plafonja $ 323.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WMDR keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999957246.31832. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 323.19K.

WaterMinder (WMDR) árelőzmények USD

A(z) WaterMinderUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WaterMinder USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WaterMinder USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WaterMinder USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.43%
30 nap$ 0-46.99%
60 nap$ 0-30.23%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WaterMinder (WMDR) Erőforrás

Hivatalos webhely

WaterMinder árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WaterMinder (WMDR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WaterMinder (WMDR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WaterMinder rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WaterMinder árelőrejelzését most!

WMDR helyi valutákra

WaterMinder (WMDR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WaterMinder (WMDR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WMDR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WaterMinder (WMDR)

Mennyit ér ma a(z) WaterMinder (WMDR)?
A(z) élő WMDR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WMDR ára a(z) USD esetében?
A(z) WMDR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WaterMinder piaci plafonja?
A(z) WMDR piaci plafonja $ 323.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WMDR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WMDR keringésben lévő tokenszáma 999.96M USD.
Mi volt a(z) WMDR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WMDR mindenkori legmagasabb ára 0.00259935 USD.
Mi volt a(z) WMDR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WMDR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WMDR kereskedési volumene?
A(z) WMDR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WMDR ára emelkedni fog idén?
A(z) WMDR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WMDR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:53 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

