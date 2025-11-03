WaterMinder (WMDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.13% Árváltozás (1D) -7.43% Árváltozás (7D) -8.46% Árváltozás (7D) -8.46%

WaterMinder (WMDR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WMDR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WMDR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00259935, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WMDR változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, -7.43% az elmúlt 24 órában, és -8.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WaterMinder (WMDR) piaci információk

Piaci érték $ 323.19K$ 323.19K $ 323.19K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 323.19K$ 323.19K $ 323.19K Forgalomban lévő készlet 999.96M 999.96M 999.96M Teljes tokenszám 999,957,246.31832 999,957,246.31832 999,957,246.31832

A(z) WaterMinder jelenlegi piaci plafonja $ 323.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WMDR keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999957246.31832. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 323.19K.