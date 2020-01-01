waterbear (WATERBEAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) waterbear (WATERBEAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

waterbear (WATERBEAR) tokennel kapcsolatos információk meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution. Hivatalos webhely: https://www.waterbear.science Vásárolj most WATERBEAR tokent!

waterbear (WATERBEAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) waterbear (WATERBEAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K Teljes tokenszám: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.00902704 $ 0.00902704 $ 0.00902704 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) waterbear (WATERBEAR) áráról

waterbear (WATERBEAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) waterbear (WATERBEAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WATERBEAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WATERBEAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WATERBEAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WATERBEAR token élő árfolyamát!

WATERBEAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WATERBEAR kapcsán? WATERBEAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WATERBEAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

