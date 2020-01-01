WATCoin (WATC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WATCoin (WATC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WATCoin (WATC) tokennel kapcsolatos információk Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Hivatalos webhely: https://earnwithwat.com/ Vásárolj most WATC tokent!

WATCoin (WATC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WATCoin (WATC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Teljes tokenszám: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Keringésben lévő tokenszám: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000103 $ 0.000103 $ 0.000103 További tudnivalók a(z) WATCoin (WATC) áráról

WATCoin (WATC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WATCoin (WATC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WATC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WATC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WATC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WATC token élő árfolyamát!

WATC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WATC kapcsán? WATC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WATC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

