A(z) élő Wat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAT

WAT árinformációk

Mi a(z) WAT

WAT hivatalos webhely

WAT tokenomikai adatai

WAT árelőrejelzés

Wat Logó

Wat Ár (WAT)

Nem listázott

1 WAT-USD élő ár:

--
----
-15.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wat (WAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:46 (UTC+8)

Wat (WAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-15.68%

-16.50%

-16.50%

Wat (WAT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAT változása a következő volt: -0.49% az elmúlt órában, -15.68% az elmúlt 24 órában, és -16.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wat (WAT) piaci információk

$ 182.15K
$ 182.15K$ 182.15K

--
----

$ 182.15K
$ 182.15K$ 182.15K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Wat jelenlegi piaci plafonja $ 182.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAT keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 182.15K.

Wat (WAT) árelőzmények USD

A(z) WatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Wat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-15.68%
30 nap$ 0-46.43%
60 nap$ 0-46.40%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wat (WAT)

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.

Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.

No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wat (WAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Wat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wat (WAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wat (WAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wat árelőrejelzését most!

WAT helyi valutákra

Wat (WAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wat (WAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wat (WAT)

Mennyit ér ma a(z) Wat (WAT)?
A(z) élő WAT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAT ára a(z) USD esetében?
A(z) WAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wat piaci plafonja?
A(z) WAT piaci plafonja $ 182.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAT keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) WAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) WAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WAT kereskedési volumene?
A(z) WAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAT ára emelkedni fog idén?
A(z) WAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:46 (UTC+8)

Wat (WAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

