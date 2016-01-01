WASSIE (WASSIE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WASSIE (WASSIE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WASSIE (WASSIE) tokennel kapcsolatos információk WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf Hivatalos webhely: https://wassie.wtf/ Vásárolj most WASSIE tokent!

WASSIE (WASSIE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WASSIE (WASSIE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Teljes tokenszám: $ 684.89B $ 684.89B $ 684.89B Keringésben lévő tokenszám: $ 684.89B $ 684.89B $ 684.89B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) WASSIE (WASSIE) áráról

WASSIE (WASSIE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WASSIE (WASSIE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WASSIE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WASSIE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WASSIE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WASSIE token élő árfolyamát!

WASSIE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WASSIE kapcsán? WASSIE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WASSIE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!