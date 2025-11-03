Wasder (WAS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.05% Árváltozás (1D) +0.07% Árváltozás (7D) +0.03% Árváltozás (7D) +0.03%

Wasder (WAS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAS valaha volt legmagasabb ára $ 0.0615, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAS változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, +0.07% az elmúlt 24 órában, és +0.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wasder (WAS) piaci információk

Piaci érték $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 41.00K$ 41.00K $ 41.00K Forgalomban lévő készlet 597.08M 597.08M 597.08M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Wasder jelenlegi piaci plafonja $ 24.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAS keringésben lévő tokenszáma 597.08M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.00K.