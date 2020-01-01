WarpBeam (WPLAY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WarpBeam (WPLAY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WarpBeam (WPLAY) tokennel kapcsolatos információk The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Hivatalos webhely: https://warpbeam.io Fehér könyv: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf Vásárolj most WPLAY tokent!

WarpBeam (WPLAY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WarpBeam (WPLAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.08K $ 18.08K $ 18.08K Teljes tokenszám: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 180.85K $ 180.85K $ 180.85K Minden idők csúcspontja: $ 0.00102099 $ 0.00102099 $ 0.00102099 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00049546 $ 0.00049546 $ 0.00049546 További tudnivalók a(z) WarpBeam (WPLAY) áráról

WarpBeam (WPLAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WarpBeam (WPLAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WPLAY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WPLAY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WPLAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WPLAY token élő árfolyamát!

WPLAY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WPLAY kapcsán? WPLAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WPLAY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

