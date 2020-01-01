War of Meme (WOME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) War of Meme (WOME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

War of Meme (WOME) tokennel kapcsolatos információk Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Hivatalos webhely: https://wome.fun Fehér könyv: https://docs.wome.fun Vásárolj most WOME tokent!

War of Meme (WOME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) War of Meme (WOME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.51K $ 10.51K $ 10.51K Teljes tokenszám: $ 997.26M $ 997.26M $ 997.26M Keringésben lévő tokenszám: $ 967.21M $ 967.21M $ 967.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.84K $ 10.84K $ 10.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.00111565 $ 0.00111565 $ 0.00111565 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) War of Meme (WOME) áráról

War of Meme (WOME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) War of Meme (WOME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOME token élő árfolyamát!

WOME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WOME kapcsán? WOME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WOME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

