WanSwap is an innovative crosschain automatic market making (AMM) decentralized exchange (DEX) on Wanchain.

