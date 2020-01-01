Wanna Bot (WANNA) tokenomikai adatai

Wanna Bot (WANNA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wanna Bot (WANNA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Wanna Bot (WANNA) tokennel kapcsolatos információk

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more.

'Bet on Anything, with Anyone!'

$WANNA is the native utility token used for:

Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more..

#SocialFi 🤝 #GambleFi

Hivatalos webhely:
http://wanna.bot/
Fehér könyv:
https://docs.wanna.bot/

Wanna Bot (WANNA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wanna Bot (WANNA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 213.65K
$ 213.65K$ 213.65K
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 18.85M
$ 18.85M$ 18.85M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015
Minden idők mélypontja:
$ 0.0079968
$ 0.0079968$ 0.0079968
Jelenlegi ár:
$ 0.01133365
$ 0.01133365$ 0.01133365

Wanna Bot (WANNA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Wanna Bot (WANNA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WANNA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WANNA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WANNA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WANNA token élő árfolyamát!

