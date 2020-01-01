Wanaka Farm (WANA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wanaka Farm (WANA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wanaka Farm (WANA) tokennel kapcsolatos információk Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto. Hivatalos webhely: https://wanakafarm.com/ Vásárolj most WANA tokent!

Wanaka Farm (WANA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wanaka Farm (WANA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 477.68K $ 477.68K $ 477.68K Teljes tokenszám: $ 499.96M $ 499.96M $ 499.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 173.52M $ 173.52M $ 173.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Minden idők csúcspontja: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Minden idők mélypontja: $ 0.00270808 $ 0.00270808 $ 0.00270808 Jelenlegi ár: $ 0.0027399 $ 0.0027399 $ 0.0027399 További tudnivalók a(z) Wanaka Farm (WANA) áráról

Wanaka Farm (WANA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wanaka Farm (WANA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WANA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WANA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WANA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WANA token élő árfolyamát!

WANA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WANA kapcsán? WANA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WANA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

