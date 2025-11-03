TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Wall Street Shiba ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STIBA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STIBA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wall Street Shiba ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STIBA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STIBA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STIBA

STIBA árinformációk

Mi a(z) STIBA

STIBA hivatalos webhely

STIBA tokenomikai adatai

STIBA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wall Street Shiba Logó

Wall Street Shiba Ár (STIBA)

Nem listázott

1 STIBA-USD élő ár:

$0.00018874
$0.00018874$0.00018874
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wall Street Shiba (STIBA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:39 (UTC+8)

Wall Street Shiba (STIBA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01904074
$ 0.01904074$ 0.01904074

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Wall Street Shiba (STIBA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STIBA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STIBA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01904074, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STIBA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wall Street Shiba (STIBA) piaci információk

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

--
----

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Wall Street Shiba jelenlegi piaci plafonja $ 188.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STIBA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 188.74K.

Wall Street Shiba (STIBA) árelőzmények USD

A(z) Wall Street ShibaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Wall Street Shiba USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wall Street Shiba USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wall Street Shiba USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+0.54%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wall Street Shiba (STIBA)

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wall Street Shiba (STIBA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Wall Street Shiba árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wall Street Shiba (STIBA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wall Street Shiba (STIBA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wall Street Shiba rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wall Street Shiba árelőrejelzését most!

STIBA helyi valutákra

Wall Street Shiba (STIBA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wall Street Shiba (STIBA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STIBA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wall Street Shiba (STIBA)

Mennyit ér ma a(z) Wall Street Shiba (STIBA)?
A(z) élő STIBA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STIBA ára a(z) USD esetében?
A(z) STIBA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wall Street Shiba piaci plafonja?
A(z) STIBA piaci plafonja $ 188.74K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STIBA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STIBA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) STIBA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STIBA mindenkori legmagasabb ára 0.01904074 USD.
Mi volt a(z) STIBA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STIBA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) STIBA kereskedési volumene?
A(z) STIBA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STIBA ára emelkedni fog idén?
A(z) STIBA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STIBA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:39 (UTC+8)

Wall Street Shiba (STIBA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,866.13
$107,866.13$107,866.13

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.49
$3,745.49$3,745.49

-2.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.92
$177.92$177.92

-3.18%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0661
$1.0661$1.0661

-15.51%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,866.13
$107,866.13$107,866.13

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.49
$3,745.49$3,745.49

-2.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.92
$177.92$177.92

-3.18%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.33
$87.33$87.33

-1.43%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4444
$2.4444$2.4444

-2.22%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0336
$0.0336$0.0336

-32.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10299
$0.10299$0.10299

+24.67%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001988
$0.000000001988$0.000000001988

+357.01%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005529
$0.00005529$0.00005529

+51.02%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010372
$0.0010372$0.0010372

+35.24%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000497
$0.000000000497$0.000000000497

+27.76%