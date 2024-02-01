Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomikai adatai

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wall Street Baby On Solana (WSB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokennel kapcsolatos információk

We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives.

Hivatalos webhely:
https://wallstreetbaby.community/
Fehér könyv:
https://wallstreetbaby.community/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wall Street Baby On Solana (WSB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 15.83K
$ 15.83K$ 15.83K
Teljes tokenszám:
$ 998.33M
$ 998.33M$ 998.33M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.33M
$ 998.33M$ 998.33M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 15.83K
$ 15.83K$ 15.83K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.02452066
$ 0.02452066$ 0.02452066
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WSB tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WSB token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WSB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WSB token élő árfolyamát!

WSB árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WSB kapcsán? WSB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.


Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.