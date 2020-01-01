Waka Flocka (FLOCKA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Waka Flocka (FLOCKA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Waka Flocka (FLOCKA) tokennel kapcsolatos információk Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry. Hivatalos webhely: https://flockaonsol.fun Vásárolj most FLOCKA tokent!

Waka Flocka (FLOCKA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Waka Flocka (FLOCKA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 738.21K $ 738.21K $ 738.21K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 738.21K $ 738.21K $ 738.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00293193 $ 0.00293193 $ 0.00293193 Minden idők mélypontja: $ 0.00002738 $ 0.00002738 $ 0.00002738 Jelenlegi ár: $ 0.00073968 $ 0.00073968 $ 0.00073968 További tudnivalók a(z) Waka Flocka (FLOCKA) áráról

Waka Flocka (FLOCKA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Waka Flocka (FLOCKA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLOCKA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLOCKA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLOCKA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLOCKA token élő árfolyamát!

