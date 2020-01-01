WagyuSwap (WAG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WagyuSwap (WAG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WagyuSwap (WAG) tokennel kapcsolatos információk WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so. Hivatalos webhely: https://www.wagyuswap.app/ Vásárolj most WAG tokent!

WagyuSwap (WAG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WagyuSwap (WAG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.79K $ 6.79K $ 6.79K Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 46.78M $ 46.78M $ 46.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 72.58K $ 72.58K $ 72.58K Minden idők csúcspontja: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014515 $ 0.00014515 $ 0.00014515 További tudnivalók a(z) WagyuSwap (WAG) áráról

WagyuSwap (WAG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WagyuSwap (WAG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAG token élő árfolyamát!

WAG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAG kapcsán? WAG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!