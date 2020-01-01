Waggle Network (WAG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Waggle Network (WAG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Waggle Network (WAG) tokennel kapcsolatos információk Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Hivatalos webhely: https://waggle.network/ Vásárolj most WAG tokent!

Waggle Network (WAG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Waggle Network (WAG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.90K $ 2.90K $ 2.90K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.00K $ 40.00K $ 40.00K Minden idők csúcspontja: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00039999 $ 0.00039999 $ 0.00039999 További tudnivalók a(z) Waggle Network (WAG) áráról

Waggle Network (WAG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Waggle Network (WAG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAG token élő árfolyamát!

WAG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAG kapcsán? WAG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

