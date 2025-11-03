WachAI (WACH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00251935 $ 0.00251935 $ 0.00251935 24h alacsony $ 0.00368377 $ 0.00368377 $ 0.00368377 24h magas 24h alacsony $ 0.00251935$ 0.00251935 $ 0.00251935 24h magas $ 0.00368377$ 0.00368377 $ 0.00368377 Minden idők csúcspontja $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.54% Árváltozás (1D) -29.14% Árváltozás (7D) +32.22% Árváltozás (7D) +32.22%

WachAI (WACH) valós idejű ár: $0.00260999. Az elmúlt 24 órában, a(z)WACH legalacsonyabb ára $ 0.00251935, legmagasabb ára pedig $ 0.00368377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WACH valaha volt legmagasabb ára $ 0.0086231, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WACH változása a következő volt: -2.54% az elmúlt órában, -29.14% az elmúlt 24 órában, és +32.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WachAI (WACH) piaci információk

Piaci érték $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Forgalomban lévő készlet 531.65M 531.65M 531.65M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) WachAI jelenlegi piaci plafonja $ 1.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WACH keringésben lévő tokenszáma 531.65M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.52M.