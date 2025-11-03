TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő WachAI ár ma 0.00260999 USD. Kövesd nyomon a(z) WACH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WACH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő WachAI ár ma 0.00260999 USD. Kövesd nyomon a(z) WACH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WACH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WACH

WACH árinformációk

Mi a(z) WACH

WACH hivatalos webhely

WACH tokenomikai adatai

WACH árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

WachAI Logó

WachAI Ár (WACH)

Nem listázott

1 WACH-USD élő ár:

$0.00260999
$0.00260999$0.00260999
-29.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
WachAI (WACH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:13 (UTC+8)

WachAI (WACH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00251935
$ 0.00251935$ 0.00251935
24h alacsony
$ 0.00368377
$ 0.00368377$ 0.00368377
24h magas

$ 0.00251935
$ 0.00251935$ 0.00251935

$ 0.00368377
$ 0.00368377$ 0.00368377

$ 0.0086231
$ 0.0086231$ 0.0086231

$ 0
$ 0$ 0

-2.54%

-29.14%

+32.22%

+32.22%

WachAI (WACH) valós idejű ár: $0.00260999. Az elmúlt 24 órában, a(z)WACH legalacsonyabb ára $ 0.00251935, legmagasabb ára pedig $ 0.00368377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WACH valaha volt legmagasabb ára $ 0.0086231, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WACH változása a következő volt: -2.54% az elmúlt órában, -29.14% az elmúlt 24 órában, és +32.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WachAI (WACH) piaci információk

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

531.65M
531.65M 531.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) WachAI jelenlegi piaci plafonja $ 1.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WACH keringésben lévő tokenszáma 531.65M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.52M.

WachAI (WACH) árelőzmények USD

A(z) WachAIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001073779797930502.
A(z) WachAI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0008558676.
A(z) WachAI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006603073.
A(z) WachAI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000248971657830273.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001073779797930502-29.14%
30 nap$ +0.0008558676+32.79%
60 nap$ -0.0006603073-25.29%
90 nap$ -0.000248971657830273-8.70%

Mi a(z) WachAI (WACH)

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WachAI (WACH) Erőforrás

Hivatalos webhely

WachAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WachAI (WACH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WachAI (WACH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WachAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WachAI árelőrejelzését most!

WACH helyi valutákra

WachAI (WACH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WachAI (WACH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WACH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WachAI (WACH)

Mennyit ér ma a(z) WachAI (WACH)?
A(z) élő WACH ár a(z) USD esetében 0.00260999 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WACH ára a(z) USD esetében?
A(z) WACH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00260999. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WachAI piaci plafonja?
A(z) WACH piaci plafonja $ 1.34M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WACH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WACH keringésben lévő tokenszáma 531.65M USD.
Mi volt a(z) WACH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WACH mindenkori legmagasabb ára 0.0086231 USD.
Mi volt a(z) WACH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WACH mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WACH kereskedési volumene?
A(z) WACH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WACH ára emelkedni fog idén?
A(z) WACH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WACH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:13 (UTC+8)

WachAI (WACH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,864.51
$107,864.51$107,864.51

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.55
$3,745.55$3,745.55

-2.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.77
$177.77$177.77

-3.27%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0653
$1.0653$1.0653

-15.57%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,864.51
$107,864.51$107,864.51

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.55
$3,745.55$3,745.55

-2.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.77
$177.77$177.77

-3.27%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.03
$87.03$87.03

-1.77%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4446
$2.4446$2.4446

-2.21%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0336
$0.0336$0.0336

-32.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10366
$0.10366$0.10366

+25.48%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001988
$0.000000001988$0.000000001988

+357.01%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005485
$0.00005485$0.00005485

+49.82%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010299
$0.0010299$0.0010299

+34.29%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000499
$0.000000000499$0.000000000499

+28.27%