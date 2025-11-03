W Coin (W COIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -5.51% Árváltozás (7D) -9.16% Árváltozás (7D) -9.16%

W Coin (W COIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)W COIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) W COIN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) W COIN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -5.51% az elmúlt 24 órában, és -9.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

W Coin (W COIN) piaci információk

Piaci érték $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K Forgalomban lévő készlet 930.47M 930.47M 930.47M Teljes tokenszám 930,470,055.765735 930,470,055.765735 930,470,055.765735

A(z) W Coin jelenlegi piaci plafonja $ 5.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) W COIN keringésben lévő tokenszáma 930.47M, és a teljes tokenszám 930470055.765735. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.42K.