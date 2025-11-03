VR1 (VR1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000991 24h alacsony $ 0.00001076 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.03718439 Legalacsonyabb ár $ 0.00000989 Árváltozás (1H) -0.17% Árváltozás (1D) -7.84% Árváltozás (7D) -9.51%

VR1 (VR1) valós idejű ár: $0.00000989. Az elmúlt 24 órában, a(z)VR1 legalacsonyabb ára $ 0.00000991, legmagasabb ára pedig $ 0.00001076 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VR1 valaha volt legmagasabb ára $ 0.03718439, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000989 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VR1 változása a következő volt: -0.17% az elmúlt órában, -7.84% az elmúlt 24 órában, és -9.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VR1 (VR1) piaci információk

Piaci érték $ 6.62K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.71K Forgalomban lévő készlet 669.03M Teljes tokenszám 981,580,375.6141312

A(z) VR1 jelenlegi piaci plafonja $ 6.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VR1 keringésben lévő tokenszáma 669.03M, és a teljes tokenszám 981580375.6141312. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.71K.