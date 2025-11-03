TőzsdeDEX+
A(z) élő VR1 ár ma 0.00000989 USD. Kövesd nyomon a(z) VR1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VR1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VR1

VR1 árinformációk

Mi a(z) VR1

VR1 fehér könyv

VR1 hivatalos webhely

VR1 tokenomikai adatai

VR1 árelőrejelzés

VR1 Logó

VR1 Ár (VR1)

Nem listázott

1 VR1-USD élő ár:

--
----
-7.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
VR1 (VR1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:23:20 (UTC+8)

VR1 (VR1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000991
$ 0.00000991$ 0.00000991
24h alacsony
$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076
24h magas

$ 0.00000991
$ 0.00000991$ 0.00000991

$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0.00000989
$ 0.00000989$ 0.00000989

-0.17%

-7.84%

-9.51%

-9.51%

VR1 (VR1) valós idejű ár: $0.00000989. Az elmúlt 24 órában, a(z)VR1 legalacsonyabb ára $ 0.00000991, legmagasabb ára pedig $ 0.00001076 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VR1 valaha volt legmagasabb ára $ 0.03718439, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000989 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VR1 változása a következő volt: -0.17% az elmúlt órában, -7.84% az elmúlt 24 órában, és -9.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VR1 (VR1) piaci információk

$ 6.62K
$ 6.62K$ 6.62K

--
----

$ 9.71K
$ 9.71K$ 9.71K

669.03M
669.03M 669.03M

981,580,375.6141312
981,580,375.6141312 981,580,375.6141312

A(z) VR1 jelenlegi piaci plafonja $ 6.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VR1 keringésben lévő tokenszáma 669.03M, és a teljes tokenszám 981580375.6141312. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.71K.

VR1 (VR1) árelőzmények USD

A(z) VR1USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VR1 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000025616.
A(z) VR1 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000085751.
A(z) VR1 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00012597329812990532.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.84%
30 nap$ -0.0000025616-25.90%
60 nap$ -0.0000085751-86.70%
90 nap$ -0.00012597329812990532-92.72%

Mi a(z) VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VR1 (VR1) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

VR1 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VR1 (VR1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VR1 (VR1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VR1 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VR1 árelőrejelzését most!

VR1 helyi valutákra

VR1 (VR1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VR1 (VR1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VR1 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VR1 (VR1)

Mennyit ér ma a(z) VR1 (VR1)?
A(z) élő VR1 ár a(z) USD esetében 0.00000989 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VR1 ára a(z) USD esetében?
A(z) VR1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000989. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VR1 piaci plafonja?
A(z) VR1 piaci plafonja $ 6.62K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VR1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VR1 keringésben lévő tokenszáma 669.03M USD.
Mi volt a(z) VR1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VR1 mindenkori legmagasabb ára 0.03718439 USD.
Mi volt a(z) VR1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VR1 mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000989 USD.
Mekkora a(z) VR1 kereskedési volumene?
A(z) VR1 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VR1 ára emelkedni fog idén?
A(z) VR1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VR1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:23:20 (UTC+8)

VR1 (VR1) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

