Voyager AI (VOYAGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Voyager AI (VOYAGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Voyager AI (VOYAGE) tokennel kapcsolatos információk Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Hivatalos webhely: https://www.voyagerai.xyz/ Fehér könyv: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Vásárolj most VOYAGE tokent!

Voyager AI (VOYAGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Voyager AI (VOYAGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.25K $ 36.25K $ 36.25K Teljes tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 949.47M $ 949.47M $ 949.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.17K $ 38.17K $ 38.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.00720331 $ 0.00720331 $ 0.00720331 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Voyager AI (VOYAGE) áráról

Voyager AI (VOYAGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Voyager AI (VOYAGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VOYAGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VOYAGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VOYAGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VOYAGE token élő árfolyamát!

VOYAGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VOYAGE kapcsán? VOYAGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VOYAGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

